Lutto per cinema e tv, morta l’amatissima attrice. L’annuncio della famiglia: “Se n’è andata serenamente” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lutto nel mondo del cinema e della tv, una famosa e amata attrice è morta. A rendere nota la notizia è la famiglia dell’attrice che fa sapere su organi di stampa locali che la donna è scomparsa per “motivi naturali”. Insomma, come spesso si dice in questi casi, la famosa interprete è morta di vecchiaia. La famosa attrice e cantante è deceduta all’età di 93 anni. Conosciuta soprattutto per i suoi ruoli nei musical cinematografici degli anni ‘50, tra cui South Pacific del 1958, la donna ha anche ottenuto successo in una serie di special televisivi vincitori di Emmy. >> Lutto nel cinema, morto il famoso attore: era malato di cancro: L’annuncio della famiglia Anche la sua squadra di lavoro ha annunciato la sua scomparsa il 17 ottobre 2024, comunicando che l’attrice è morta per cause naturali. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)nel mondo deltv, una famosa e amata. A rendere nota la notizia è ladell’che fa sapere su organi di stampa locali che la donna è scomparsa per “motivi naturali”. Insomma, come spesso si dice in questi casi, la famosa interprete èdi vecchiaia. La famosae cantante è deceduta all’età di 93 anni. Conosciuta soprattutto per i suoi ruoli nei musicaltografici degli anni ‘50, tra cui South Pacific del 1958, la donna ha anche ottenuto successo in una serie di special televisivi vincitori di Emmy. >>nel, morto il famoso attore: era malato di cancro:Anche la sua squadra di lavoro ha annunciato la sua scomparsa il 17 ottobre 2024, comunicando che l’per cause naturali.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

È morta Maggie Smith - volto magico e raffinato del cinema che ha stregato il mondo con Harry Potter. E non solo (video) - Un decennio fortunato, quello, per Maggie Smith, che vola letteralmente tra le stelle del firmamento di celluloide. Dell’eleganza innegabile e del camaleontismo ineffabile. Mitica professoressa McGranitt di “Harry Potter” e Lady Violet di “Downton Abbey” E allora, dalla signora snob dell’alta borghesia americana, accompagnata dal baffuto signor Charleston (un David Niven fedifrago e per di più ... (Secoloditalia.it)

Cinema : è morta Maggie Smith - attrice di “Harry Potter” e “Downton Abbey” - L'attrice britannica Maggie Smith è morta oggi, 27 settembre 2024, a Londra all'età di 89 anni L'articolo Cinema: è morta Maggie Smith, attrice di “Harry Potter” e “Downton Abbey” proviene da Firenze Post. . (Firenzepost.it)

Cinema e tv in lutto - morta l’amatissima attrice. Chi di noi non l’ha apprezzata in quel ruolo - Persona estremamente riservata, era circondata da amici e familiari negli ultimi momenti. . Nel comunicato i ringraziamenti al personale del Chelsea and Westminster Hospital “per le loro cure e la loro immensa gentilezza durante i suoi ultimi giorni”. Nonostante la grande fama, Maggie Smith ha di recente detto che questo ruolo non l’ha soddisfatta del tutto. (Caffeinamagazine.it)