Luca Guadagnino dirigerà un nuovo adattamento di American Psycho

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024)undiè nelle fasi finali delle trattative per portare al cinema una nuova interpretazione del libro “” di Bret Easton Ellis per Lionsgate. Il film, che sarà basato su una sceneggiatura di Scott Z. Burns, non sarà un remake del film del 2000, ma undel romanzo di Ellis. Il primocinematografico con Christian Bale è stato diretto dalla regista Mary Harron da una sceneggiatura di Harron e Guinevere Turner. Il film Lionsgate sarà prodotto da Frenesy Films e la produzione esecutiva sarà affidata a Sam Pressman, figlio di Edward R. Pressman, produttore del primo, tramite la sua società Pressman Film.