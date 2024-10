Lotito: «Quanto stupore perché abbiamo aiutato un uomo in difficoltà. Io nella vita sono stato fortunato» (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lotito il benefattore. Il presidente della Lazio negli ultimi giorni è balzato agli onori della cronaca per una particolare buona azione. Ha offerto un lavoro ad un uomo in estrema difficoltà e con un figlio di 12 anni di cui prendersi cura. A Dazn il presidente e senatore di Forza Italia ha raccontato come sono andate le cose. «Se l’avessi chiamato io avrebbero detto: ‘Lotito strumentalizza etc’» «Io sono rimasto stupito e basito – premette il numero uno della Lazio a proposito dell’ampio risalto dato dai media alla vicenda – Tutti i giornali hanno detto: ‘Lotito ha dato il posto a una persona etc etc’. Ilnapolista.it - Lotito: «Quanto stupore perché abbiamo aiutato un uomo in difficoltà. Io nella vita sono stato fortunato» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)il benefattore. Il presidente della Lazio negli ultimi giorni è balzato agli onori della cronaca per una particolare buona azione. Ha offerto un lavoro ad unin estremae con un figlio di 12 anni di cui prendersi cura. A Dazn il presidente e senatore di Forza Italia ha raccontato comeandate le cose. «Se l’avessi chiamato io avrebbero detto: ‘strumentalizza etc’» «Iorimasto stupito e basito – premette il numero uno della Lazio a proposito dell’ampio risalto dato dai media alla vicenda – Tutti i giornali hanno detto: ‘ha dato il posto a una persona etc etc’.

