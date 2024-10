Liam Payne, l’esito dell’autopsia rivela la verità sulla morte (Di venerdì 18 ottobre 2024) Emergono nuovi dettagli sulla morte di Liam Payne, ex membro degli One Direction deceduto ieri all’età di 31 anni, dopo essere precipitato dal balcone della stanza d’hotel nella quale alloggiava, a Buenos Aires. L’autopsia del corpo ha dimostrato che è morto a causa di traumi multipli ed emorragie interne ed esterne, riporta The Guardian, causate dalla caduta. L'articolo Liam Payne, l’esito dell’autopsia rivela la verità sulla morte proviene da TvZap. Tvzap.it - Liam Payne, l’esito dell’autopsia rivela la verità sulla morte Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Emergono nuovi dettaglidi, ex membro degli One Direction deceduto ieri all’età di 31 anni, dopo essere precipitato dal balcone della stanza d’hotel nella quale alloggiava, a Buenos Aires. L’autopsia del corpo ha dimostrato che è morto a causa di traumi multipli ed emorragie interne ed esterne, riporta The Guardian, causate dalla caduta. L'articololaproviene da TvZap.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Liam Payne - la morte è un giallo tra droga - depressione e amori - Dopo il grande successo, la popstar negli ultimi anni si era abbandonata a eccessi e dichiarazioni folli. (Ilgiornale.it)

Liam Payne - cosa rivela l’autopsia : “Incosciente mentre cadeva”. Le testimonianze chiave - E’ emerso anche un quadro più chiaro di come la suite è stata ritrovata: era “in totale disordine, con vari oggetti rotti, il televisore esploso, fogli di alluminio, cera di candele e lattine e diverse risme di medicinali tra cui clonazepam, energizzanti e farmaci da banco”. Il giovane artista non avrebbe fatto nulla per proteggersi e attutire l’impatto. (Quotidiano.net)

Cosa sappiamo sulla morte di Liam Payne : la droga e l’alcol - le accuse dell’ex e la camera distrutta - Le cause della morte di Liam Payne e il periodo buio vissuto dal cantante, ex degli One Direction, deceduto dopo essere caduto dal balcone dell'hotel a Buenos Aires in cui soggiornava. Era papà di Bear, il figlio nato dalla passata relazione con Cheryl Cole.Continua a leggere . (Fanpage.it)