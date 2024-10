Levante fa incontrare letteratura e arti visive in ‘Opera quotidiana’

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il 19 novembrearriva nelle librerie con il suo nuovo libro dal titolo Opera quotidiana (edito da Rizzoli). Dopo cinque album e tre romanzi di successo, l’sta torna con un’opera innovativa e personale. Un diario intimo egianale, fatto di poesie, dipinti e riflessioni che raccontano i ritmi della giornata, dall’alba alla notte. Un lavoro non solo da leggere, ma da guardare, sfogliare e vivere come un’esperienzastica completa. Copertina da Ufficio Stampa Opera quotidiana, infatti, è un vero e proprio esperimento nella produzione diche, per oltre due anni, ha raccolto e riassemblato titoli di giornale, trasformandoli in versi poetici. Il tutto mescolato con disegni, collage e pensieri sparsi.