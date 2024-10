Le ricerche: arma contro dipendenze da droga e alcol (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ozempic non solo aiuta a ridurre l'appetito. Il farmaco anti-diabete riduce anche il tasso di overdose nelle persone dipendenti da droga e alcol Ilgiornale.it - Le ricerche: arma contro dipendenze da droga e alcol Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ozempic non solo aiuta a ridurre l'appetito. Il fco anti-diabete riduce anche il tasso di overdose nelle persone dipendenti da

Barcolana : un sequestro di droga - sanzioni per alcol a minori e musica fuori orario - TRIESTE - Sei multe per musica fuori dall'orario consentito ad altrettanti locali in centro, una vendita di alcolici a un minore di 18 anni e anche un sequestro di sostanza stupefacente nel giardino di via Donota. Solo alcune delle 14 violazioni riscontrate dalla polizia locale durante la... (Triesteprima.it)

Cosa sappiamo sulla morte di Liam Payne : la droga e l’alcol - le accuse dell’ex e la camera distrutta - Le cause della morte di Liam Payne e il periodo buio vissuto dal cantante, ex degli One Direction, deceduto dopo essere caduto dal balcone dell'hotel a Buenos Aires in cui soggiornava. Era papà di Bear, il figlio nato dalla passata relazione con Cheryl Cole.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Tragedia One Direction. Alcol - droga - depressione. Con Liam muore il sogno di una generazione - Quella per i One Direction è stata come una febbre collettiva, che è continuata individualmente per i singoli membri della band anche quando il gruppo si sciolse definitivamente, nel 2016. Ai tempi, alcuni di loro erano ancora minorenni. . Il loro primo singolo, What Makes You Beautiful, rilasciato il 19 agosto 2011, batté il record di pre-ordine di vendite per la Sony Music. (Quotidiano.net)