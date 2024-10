Ilrestodelcarlino.it - Lauro Rossi, Costa propone ’Otello’: "Un classico con nuove incursioni"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) "È uno spettacolo bellissimo, perché non riproporlo?". Lelladà appuntamento alalle 21.15 di oggi per "Otello. Di precise parole si vive", di Gabriele Vacis e della stessa, portato in scena per la prima volta 24 anni fa. Reinterpretazione moderna del dramma shakespeariano, affronterà temi come la diseguaglianza e il femminicidio, con un taglio attuale e potente. La proposta fa parte delle iniziative di Macerata Humanities Festival organizzato da Unimc, l’ingresso è libero fino a esaurimento posti. "Otello – aggiunge l’attrice – è une lo riportiamo in scena perché non vorrei che la mia generazione sia condannata alla novità. Vedrete uno spettacolo bello e ben riuscito, lo percepisco dalla reazione del pubblico. Si racconta fedelmente l’impianto shakespeariano permettendoci dellenella contemporaneità".