Ilgiorno.it - Ladro ucciso davanti al bar a Milano: “Era inerme, chiedeva aiuto e lo hanno massacrato mentre strisciava”

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) “Sono stato io. Sono stato io”. Lo dice subito, Zhou Shu, trentenne cinese, ai poliziotti intervenuti in viale da Cermenate alle 5 di giovedìa terra c’è Eros Di Ronza in una pozza di sangue. A sinistra, un paio di forbici in acciaio dalla lama di 11 centimetri. Lo scenario è questo, dopo la spaccata al bar-tabacchi “Ji Sufen“. Per Shu e per lo zio Liu, ritenuto parte attiva nell’aggressione, la Procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere con l’accusa di omicidio volontario, considerando che “Di Ronza viene finito quando ormai èa terra, con una serie di colpi inferti con forza”. Il medico legale ha contato 36 ferite a petto, addome, schiena, fianchi, gambe e arti superiori.