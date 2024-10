Lanazione.it - La Toscana si esalta con l’olio Igp: "Buona annata per l’extravergine"

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tranquilli, torna la fettunta. Sarà abbondante, e sarà anche molto. "di una volta", così stima la produzione di quest’anno Fabrizio Filippi, presidente del Consorzio per la Tutela delextravergine toscano Igp. Si parla di un raccolto sui 140-150mila quintali, nell’Oliveto: intendiamoci, cifre lontane dai 180-200mila quintali degli anni d’oro, ma in ogni caso un più 35-40 per cento rispetto al disastro dell’anno passato. E questa volta senza macchie di leopardo, anzi "con una prospettiva di raccolto omogenea per tutta la regione".