La sicurezza è a portata di tutti. Due nuovi defibrillatori in strada: "Preziosi per salvare vite umane" (Di venerdì 18 ottobre 2024) La prontezza è fondamentale quando si tratta di soccorrere qualcuno colto da malore. Il Comune di Montespertoli continua a investire nella sicurezza della comunità, inaugurando due nuovi defibrillatori automatici esterni: dispositivi fondamentali per intervenire in caso di arresto cardiaco. I Dae sono stati posizionati in punti strategici del territorio proprio per garantire un rapido accesso e aumentare le possibilità di salvare vite umane. Il primo, donato dalla Farmacia Nova, è stato installato in viale Matteotti civico 33, accanto al negozio. Il secondo, acquistato grazie ai contributi della P.A. Croce d’Oro e al sostegno dei cittadini raccolto durante cene di solidarietà, si trova nella località di Tresanti, al civico 106. Lanazione.it - La sicurezza è a portata di tutti. Due nuovi defibrillatori in strada: "Preziosi per salvare vite umane" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La prontezza è fondamentale quando si tratta di soccorrere qualcuno colto da malore. Il Comune di Montespertoli continua a investire nelladella comunità, inaugurando dueautomatici esterni: dispositivi fondamentali per intervenire in caso di arresto cardiaco. I Dae sono stati posizionati in punti strategici del territorio proprio per garantire un rapido accesso e aumentare le possibilità di. Il primo, donato dalla Farmacia Nova, è stato installato in viale Matteotti civico 33, accanto al negozio. Il secondo, acquistato grazie ai contributi della P.A. Croce d’Oro e al sostegno dei cittadini raccolto durante cene di solidarietà, si trova nella località di Tresanti, al civico 106.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sicurezza a Treviso - in arrivo dieci nuovi varchi per la lettura delle targhe - Sottoscritto stamattina, mercoledì 16 ottobre, dal Prefetto di Treviso, Dr. Angelo Sidoti e dal sindaco del Comune di Treviso, Mario Conte, il Protocollo d’Intesa in materia di sicurezza urbana che, usufruendo delle risorse messe a disposizione dal Ministero dell’Interno nell’ambito del Fondo... (Trevisotoday.it)

“Metti la Sicurezza al Volante”. Dalla Motorizzazione Civile lombarda nuovi programmi per la sicurezza stradale - Al centro delle iniziative formazione, neopatentati e over 65 La sicurezza stradale è una delle sfide più ardue che i governi si trovano ad affrontare. Per questo motivo la Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest, in collaborazione con le Associazioni nazionali delle autoscuole Unasca e Confarca, la polizia stradale, Ancma e la sezione milanese dell’associazione nazionale […]. (Sbircialanotizia.it)

Telecamere e nuovi impianti nel parking sotterraneo. Più sicurezza per i cittadini - I lavori, che puntano a migliorare la sicurezza nel parcheggio, rientrano negli interventi della Rete verde e del commercio, progetto che l’anno scorso ha interessato piazza del Popolo, e sono finanziati con risorse ottenute tramite il bando del Distretto unico del commercio (Duc). Da quel momento un parcheggio sino a oggi poco utilizzato potrà entrare in una rete che, nell’area della stazione, ... (Ilgiorno.it)