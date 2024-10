La class action contro il Ponte, i firmatari chiedono riservatezza sulla loro identità: "Non vogliamo suscitare clamore mediatico" (Di venerdì 18 ottobre 2024) chiedono riservatezza i 104 firmatari dell'azione inibitoria contro il Ponte e la Stretto di Messina. Lo scorso mese gli avvocati che difendono gli interessi degli autori della class action hanno infatti presentato un'istanza al tribunale di Roma affinché non siano rese note le generalità e ogni Messinatoday.it - La class action contro il Ponte, i firmatari chiedono riservatezza sulla loro identità: "Non vogliamo suscitare clamore mediatico" Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)i 104dell'azione inibitoriaile la Stretto di Messina. Lo scorso mese gli avvocati che difendono gli interessi degli autori dellahanno infatti presentato un'istanza al tribunale di Roma affinché non siano rese note le generalità e ogni

