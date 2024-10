Iodonna.it - La 26enne ha inaugurato una sua mostra a Cassino attraverso la quale racconta la sofferenza patita da adolescente. Un tormento che ha lasciato segni indelebili

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Taisia Fedele è una giovane donna diche vive a(FR): una ragazza normale, come tante sue coetanee, che, però, quando era al liceo è stata vittima di bullismo e cyberbullismo. Un’esperienza drammatica per un’, i cuiprofondi restano per lungo tempo. Taisia, però, è riuscita a superare la fase più critica della sua vita, grazie a una grande passione: la fotografia. Oggi è, infatti, un’artista, che con le immaginiciò che ha vissuto da ragazzina.