Italiano | Bologna in difficoltà con gli infortuni Abbiamo perso questi giocatori per problemi fisici

Bologna - Italiano : “Tante assenze - Freuler trascinatore” - Aebischer ha un problema all’adduttore, Ndoye è carico di fatica, Erlic una lesione, Iling un problema al collaterale. I ragazzi non vedono l’ora di giocare con le rispettive selezioni e di questo sono contento, ma a volte danno oltre il 100%. Tutti devono essere pronti. . Freuler è un trascinatore e si merita tutto quello che sta raggiungendo”. (Sportface.it)

Genoa Bologna - i convocati di Italiano tra tanti infortunati - Chi sarà in campo Così domani, inevitabilmente, spazio a chi ha giocato meno. Chi sarà più bravo vincerà la partita, ma dovremo avere la stessa loro fame". . Attaccanti: Castro, Dallinga, Dominguez, Karlsson, Odgaard, Orsolini. Lì davanti dovremo essere capaci di sfruttare i momenti, gliene ho parlato. (Sport.quotidiano.net)

Emergenza in casa Bologna : Italiano affronta le assenze in vista del match contro il Genoa - Facebook WhatsApp Twitter L’attesa per la sfida in trasferta del Bologna contro il Genoa si fa sentire, ma il Club rossoblù deve affrontare molteplici problematiche legate all’infermeria. In una conferenza stampa pre-partita, l’allenatore Vincenzo Italiano ha fornito dettagli sulla situazione attuale della squadra, segnata da numerose assenze e da emergenze di organico. (Gaeta.it)