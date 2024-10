Incidente sul lavoro: operaio schiacciato dalla pedana del camion, soccorso d'urgenza in eliambulanza (Di venerdì 18 ottobre 2024) Incidente sul lavoro a Castel Sant'Elia. È avvenuto questa mattina, venerdì 18 ottobre, in un'azienda agricola del paese. Stando a quanto ricostruito e per cause ancora in fase di accertamento, un operaio è rimasto ferito mentre stava scaricando del materiale da un camion quando improvvisamente Viterbotoday.it - Incidente sul lavoro: operaio schiacciato dalla pedana del camion, soccorso d'urgenza in eliambulanza Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)sula Castel Sant'Elia. È avvenuto questa mattina, venerdì 18 ottobre, in un'azienda agricola del paese. Stando a quanto ricostruito e per cause ancora in fase di accertamento, unè rimasto ferito mentre stava scaricando del materiale da unquando improvvisamente

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente sul lavoro nella zona industriale - è grave dopo un volo di 10 metri : soccorso dall'elimedica atterrata vicino alle Poste - Infortunio sul lavoro giovedì pomeriggio nella zona industriale di Forlì. Un operaio di 39 anni di una ditta esterna è rimasto gravemente ferito in un incidente verificatosi all'Olitalia in via Meucci. La dinamica dell'accaduto è al vaglio al personale della Medicina sul Lavoro, intervenuta sul... (Forlitoday.it)

Incidente sul lavoro a Bagolino : operaio folgorato durante una costruzione - L’episodio ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza sul lavoro e ha richiamato l’attenzione delle autorità sulla necessità di garanzie in merito alle condizioni lavorative in cantieri edili. La scarica elettrica ha provocato una grave lesione e, in seguito all’impatto, l’uomo è andato in arresto cardiaco. (Gaeta.it)

Pienza - incidente sul lavoro : operaio ferito in modo grave lungo la strada provinciale - Attivato anche il personale Asl della prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'uomo è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in codice 3, quello di massima gravità, al policlinico senese delle Scotte. Al momento non si conoscono i dettagli dell'infortunio. Pienza (Siena), 17 ottobre 2024 – Grave incidente sul lavoro, giovedì 17 ottobre, intorno alle 10 a Pienza ... (Lanazione.it)