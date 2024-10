Il Virus Oropouche si trasmette (anche) per via sessuale: quali sono i sintomi (Di venerdì 18 ottobre 2024) La chiamano "febbre del bradipo" o "Virus della pigrizia", ma il suo nome scientifico è Oropouche. Provoca febbre alta improvvisa, dolori muscolari e articolari, mal di testa intenso. In circa il 4% dei casi, il Virus può infettare il sistema nervoso causando infiammazioni attorno al midollo Europa.today.it - Il Virus Oropouche si trasmette (anche) per via sessuale: quali sono i sintomi Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La chiamano "febbre del bradipo" o "della pigrizia", ma il suo nome scientifico è. Provoca febbre alta improvvisa, dolori muscolari e articolari, mal di testa intenso. In circa il 4% dei casi, ilpuò infettare il sistema nervoso causando infiammazioni attorno al midollo

Virus Oropouche - a rischio trasmissione sessuale : trovato nello sperma - La notizia arriva dal Dipartimento di malattie infettive, tropi . (Adnkronos Salute) - E' a rischio trasmissione sessuale il virus Oropouche che ha già causato 2 decessi in Brasile, dove è endemico da tempo, e ha registrato circa 10mila casi al mondo, di cui 5 in Italia, tutti importati. Roma, 18 ott.

