Ilgiorno.it - Il sindaco boccia i genitori. La Giunta dà il via libera alla chiusura di 4 scuole

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Non ha tardato ad arrivare la risposta delAlessandro Rapinese, invocato daiche lunedì avevano manifestato nel cortile di Palazzo Cernezzi per chiedere un confronto e magari un ripensamento sul progetto di razionalizzazione che prevede ladi otto trae asili. Anziché fare marcia indietro il primo cittadino ha deciso di fare avanti tutta e a stretto giro di posta è arrivato il viadellache ha confermato ladi quattro plessi, già a partire dal prossimo anno. Quello in corso sarà l’ultimo anno scolastico per la scuola dell’infanzia Carluccio di via Volta, la primaria Nazario Sauro di via Perti, la scuola dell’infanzia di via Varesina e quella di Prestino, quest’ultima da accorpare con la primaria di via Isonzo nei piani del Comune.