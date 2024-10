"il paradosso della sanità" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Reparti dell’ospedale vuoti, ma spoletini in lista d’attesa altrove. È l’ennesima critica mossa dal Pd alla gestione della sanità regionale e in particolare ai servizi che riguardano il San Matteo degli Infermi. "Ospedale di Spoleto, 16 ottobre, ore 12.30, - scrive il Pd - sala d’attesa della radiologia vuota. Intanto lo stesso giorno, alla stessa ora, numerosi nostri concittadini sono in fila nelle sale d’attesa di ospedali lontani chilometri. La foto è l’emblema del fallimento del sistema informatico regionale delle prenotazioni ambulatoriali o il chiaro segnale del preciso disegno della giunta Tesei di chiudere il nostro ospedale? "Poche utenze? Ramo secco da tagliare! È il ritornello che rimbalza dall’assessorato regionale alla sanità al San Matteo degli Infermi". Lanazione.it - "il paradosso della sanità" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Reparti dell’ospedale vuoti, ma spoletini in lista d’attesa altrove. È l’ennesima critica mossa dal Pd alla gestioneregionale e in particolare ai servizi che riguardano il San Matteo degli Infermi. "Ospedale di Spoleto, 16 ottobre, ore 12.30, - scrive il Pd - sala d’attesaradiologia vuota. Intanto lo stesso giorno, alla stessa ora, numerosi nostri concittadini sono in fila nelle sale d’attesa di ospedali lontani chilometri. La foto è l’emblema del fallimento del sistema informatico regionale delle prenotazioni ambulatoriali o il chiaro segnale del preciso disegnogiunta Tesei di chiudere il nostro ospedale? "Poche utenze? Ramo secco da tagliare! È il ritornello che rimbalza dall’assessorato regionale allaal San Matteo degli Infermi".

