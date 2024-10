Il Moody chiude definitivamente, scatta la mobilitazione (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Un altro storico marchio abbandona Genova e lascia a casa i propri dipendenti. Faremo tutto quanto è necessario per tutelarli e per garantir loro la continuità di reddito". Così Maurizio Fiore, segretario Filcams Cgil Genova, sulla vertenza, che sta coinvolgendo i dipendenti del bar ristorante Genovatoday.it - Il Moody chiude definitivamente, scatta la mobilitazione Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Un altro storico marchio abbandona Genova e lascia a casa i propri dipendenti. Faremo tutto quanto è necessario per tutelarli e per garantir loro la continuità di reddito". Così Maurizio Fiore, segretario Filcams Cgil Genova, sulla vertenza, che sta coinvolgendo i dipendenti del bar ristorante

