Hamas | Sinwar morto sparandotesta alta

(Di venerdì 18 ottobre 2024) 14.30 Yahyaè "a testa, sparando fino all'ultimo respiro". Così il capo dia Gaza, Hayya, confermando in un video trasmesso da Al-Jazeera la morte del leader del gruppo. "Ha sacrificato la sua vita per la causa della nostra liberazione", ha anche detto Hayya, aggiungendo che gli ostaggi detenuti daa Gaza non torneranno finché Israele non fermerà i suoi attacchi sulla Striscia e ritirerà le sue forze dall'enclave palestinese. Media parlano di una riunione a breve, in Qatar, per designare successore