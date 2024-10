Ha nell'auto più di 3 chili di cocaina, arrestato un ragazzo di 19 anni (Di venerdì 18 ottobre 2024) La polizia ha arrestato un ragazzo di 19 anni residente in provincia di Teramo che sarebbe stato trovato in possesso di droga.Gli agenti della squadra mobile, nel pomeriggio di giovedì 17 ottobre, hanno fermato il 19enne nel centro di Pescara e avrebbero rinvenuto nella sua automobile 3,2 chili Ilpescara.it - Ha nell'auto più di 3 chili di cocaina, arrestato un ragazzo di 19 anni Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La polizia haundi 19residente in provincia di Teramo che sarebbe stato trovato in possesso di droga.Gli agenti della squadra mobile, nel pomeriggio di giovedì 17 ottobre, hanno fermato il 19enne nel centro di Pescara e avrebbero rinvenutoa suamobile 3,2

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Due anziani presi a pugni e rapinati in strada la stessa sera a Beinasco - arrestato un ragazzo - Nella prima, in via Mirafiori un anziano è stato malmenato dopo che ha rifiutato di consegnare il suo portafogli al giovane, che lo aveva sorpreso. . . . Un 23enne italiano è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Beinasco dopo due rapine avvenute la sera del 10 ottobre 2024 nella cittadina. (Torinotoday.it)

Hashish nascosta nelle siepi - la "base" era in un bar : arrestato ragazzo - Il blitz della polizia locale di Brescia è scattato grazie alle numerose segnalazioni dei residenti del quartiere Abba: avevano notato incontri sospetti in un bar e hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. E ci avevano visto bene: tra i clienti, stando a quanto appurato dagli agenti... (Bresciatoday.it)

Spaccio di droga gestito da un ragazzo di 17 anni - arrestato - it. I carabinieri hanno effettuato il blitz nell’appartamento dove abita il ragazzo e lì hanno rinvenuto e sequestrato 118 grammi di hashish già suddivisi in dosi pronte per la vendita al dettaglio, uno spinello, un quaderno con sopra i conti dell’attività illecita e denaro contante in piccolo taglio per 185 euro. (Anteprima24.it)