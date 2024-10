Ilveggente.it - Gratta e vinci online, bastano 10 centesimi: novità da non credere

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Si amplia la gamma dei: arriva il tagliando più inclusivo di sempre, non serve spendere un occhio della testa. Ti piacerebbe sfidare la sorte, ma al tempo stesso non hai voglia di destinare troppi soldi al gioco d’azzardo? Niente paura. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha messo in conto il fatto che molte persone la pensino in questo modo, motivo per il quale è stato annunciato, nelle scorse ore, l’arrivo di una nuova Lotteria nazionale ad estrazione istantanea che potrebbe mettere tutti d’accordo. Arriva ilper tutte le tasche – Ilveggente.itIdella serie Multiprice Zeta, così come è stata ribattezzata, avranno, difatti, un costo variabile. Come si evince chiaramente dal decreto, pubblicato nelle scorse ore, la nuova offerta include 9 diversi tagli.