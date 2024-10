Gqitalia.it - GQ IO, la cura di sé al centro del racconto

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Stare bene con noi stessi, e non vergognarsi di condividere quando la ricerca di questo benessere si fa complicata, è forse una delle novità più belle di questi ultimi anni. La salute mentale, ma anche il benessere fisico, sono diventati argomenti di dibattito aperto. Finalmente. E questo lo dobbiamo in parte a una sensibilità nuova che la cosiddetta Gen Z ha riportato alla ribalta. Una generazione che non ha remore nell’esporsi anche quando si tratta di amare e di fare sesso, per esempio, come ci racconta più avanti Livio Ricciardi. E poi c’è il serio tema della salute mentale, del trovarsi a proprio agio o meno, per esempio, in contesti molto competitivi.