Anteprima24.it - Giornata FAI d’Autunno 2024, il bilancio della delegazione

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiSi sono concluse le Giornate FAI, uno dei grandi eventi organizzati dal Fondo per l’Ambiente Italiano e dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale nazionale. Quest’anno ricorre la 13? edizione di questa straordinaria iniziativa, e anche laFAI di Benevento ha realizzato un programma ad hoc. Trascorsi alcuni giorni, è stato possibile tirare le somme, e sono sorprendenti la partecipazione e l’affetto con i quali cittadini, visitatori e appassionati hanno preso parte all’evento. Di fondamentale importanza il contributo degli Apprendisti Ciceroni, che da oramai diversi anni partecipano con competenza e spirito di collaborazione alla buona riuscita dell’evento. In particolare, vanno ringraziati: la dirigente dott.ssa Silvia Vinciguerra per l’I. I. S. “G. Alberti”, la dott.ssa Antonella Gramazio per il Liceo Scientifico “G.