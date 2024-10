Genitori contro l’intelligenza artificiale. Scuola promuove progetto sperimentale: “Ci hanno avvisato tardi, avevamo già acquistato tutti i libri. Tutta la didattica sarà dipendente da file e link esterni, così non va” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un acceso dibattito sull'utilizzo dell'Intelligenza artificiale in ambito scolastico sta infiammando gli animi a Loreo, in provincia di Rovigo. L'oggetto del contendere è l'introduzione di un nuovo metodo didattico, basato sull'IA, nelle classi seconde medie dell'Istituto Comprensivo, che prevede la sostituzione dei libri di testo con contenuti digitali personalizzati. L'articolo Genitori contro l’intelligenza artificiale. Scuola promuove progetto sperimentale: “Ci hanno avvisato tardi, avevamo già acquistato tutti i libri. Tutta la didattica sarà dipendente da file e link esterni, così non va” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un acceso dibattito sull'utilizzo dell'Intelligenzain ambito scolastico sta infiammando gli animi a Loreo, in provincia di Rovigo. L'oggetto del contendere è l'introduzione di un nuovo metodo didattico, basato sull'IA, nelle classi seconde medie dell'Istituto Comprensivo, che prevede la sostituzione deidi testo con contenuti digitali personalizzati. L'articolo: “Cigiàladanon va” .

