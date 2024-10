Lanazione.it - Furto la notte scorsa alla sede della Cgil di Montevarchi

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Blitz notturno nellain via Roma a. Ignoti, la, sono entrati da un ingresso secondario forzando una porta e spaccando il vetro dell'altra porta da cui si accede all'interno. Misero, però, il bottino, soltanto 50 euro e paio di occhiali. Magra la refurtiva, più elevati i danni. Partita, ovviamente, una denunciacompagnia dei Carabinieri di San Giovanni, che avvieranno le indagini.  Aè un periodo in cui i furti non mancano. Solo ieri in un negozo di acconciature in via Isidoro del Lungo è entrata una persona. Sembrava un cliente, ma tutto d'un tratto, approfittando di un attimo di disattenzione di coloro che si trovavano all'interno, ha tagliato i fili, rubato il registratore di cassa ed è scappato.