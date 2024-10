Festival musicale. Torna "La voce di ogni strumento" (Di venerdì 18 ottobre 2024) "La voce di ogni strumento" nelle caserme, nei teatri e al Parco della Maremma. Saranno otto gli appuntamenti della 14^ edizione del Festival musicale: grande musica e solidarietà .La presentazione del Festival è avvenuta all’interno della caserma del Comando provinciale dei Carabinieri, in Piazza La Marmora, alla presenza delle massime autorità civili e militari e di tutti coloro che hanno preso parte all’iniziativa solidale. L’organizzazione è di Agimus con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi. Da novembre fino a giugno 2025 otto concerti nelle caserme militari, nei teatri cittadini e, per la prima volta in assoluto,– nel Parco della Maremma. È la 14^ edizione del Festival "La voce di ogni strumento" organizzato da Agimus Grosseto, e anche quest’anno la musica si accompagnerà alla solidarietà . Si possono acquistare i biglietti online sulla piattaforma www.vivaticket. Lanazione.it - Festival musicale. Torna "La voce di ogni strumento" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Ladi" nelle caserme, nei teatri e al Parco della Maremma. Saranno otto gli appuntamenti della 14^ edizione del: grande musica e solidarietà .La presentazione delè avvenuta all’interno della caserma del Comando provinciale dei Carabinieri, in Piazza La Marmora, alla presenza delle massime autorità civili e militari e di tutti coloro che hanno preso parte all’iniziativa solidale. L’organizzazione è di Agimus con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi. Da novembre fino a giugno 2025 otto concerti nelle caserme militari, nei teatri cittadini e, per la prima volta in assoluto,– nel Parco della Maremma. È la 14^ edizione del"Ladi" organizzato da Agimus Grosseto, e anche quest’anno la musica si accompagnerà alla solidarietà . Si possono acquistare i biglietti online sulla piattaforma www.vivaticket.

