Fd’I rilancia ’Nonno vigile’: "Impiegare la polizia locale contro spaccio e furti" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Liberare gli agenti della polizia locale dall’incombenza degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole per dislocarli piuttosto intorno agli istituti a contrastare lo spaccio, nei parchi per verificare eventuali presenze di dormitori, nelle zone più esposte ai furti. "Si consentirebbe anche la rimodulazione dei turni per prevedere più personale nelle ore serali". Lunedì in Consiglio comunale sarà trattata la mozione ripresentata a settembre (dopo che è stata bocciata nella scorsa consigliatura) di Fratelli d’Italia sull’istituzione del ‘nonno vigile’, la figura volontaria impiegata davanti alle scuole in sostituzione degli agenti. Persone ‘reclutate’ tra i cittadini che si mettono al servizio della comunità, all’interno di un percorso di ‘cittadinanza attiva’ che già esiste nel Comune e che valorizza la voglia di rendersi utili alla collettività di pensionati o ex agenti. Ilrestodelcarlino.it - Fd’I rilancia ’Nonno vigile’: "Impiegare la polizia locale contro spaccio e furti" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Liberare gli agenti delladall’incombenza degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole per dislocarli piuttosto intorno agli istituti a contrastare lo, nei parchi per verificare eventuali presenze di dormitori, nelle zone più esposte ai. "Si consentirebbe anche la rimodulazione dei turni per prevedere più personale nelle ore serali". Lunedì in Consiglio comunale sarà trattata la mozione ripresentata a settembre (dopo che è stata bocciata nella scorsa consigliatura) di Fratelli d’Italia sull’istituzione del ‘nonno, la figura volontaria impiegata davanti alle scuole in sostituzione degli agenti. Persone ‘reclutate’ tra i cittadini che si mettono al servizio della comunità, all’interno di un percorso di ‘cittadinanza attiva’ che già esiste nel Comune e che valorizza la voglia di rendersi utili alla collettività di pensionati o ex agenti.

