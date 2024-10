Anteprima24.it - “Emergency” porta la sua esperienza nelle aree interne

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti, gruppo Avellino-Benevento, la Cgil di Avellino, Laika Aps, Lupus in fabula insieme per un’immersiva che mostra la realtà e le complessità del soccorso in mare sulla Life Support. Si inizia ad Atripalda, Spazio Laika in via San Giacomo n 2, il 19 Ottobre ore 16:00; il 22 adAvellino con il Patrocinio della Provincia di Avellino, ex Carcere borbonico in via A. De Marsico ore 17:00 con Virginia Gatto medico sulla Life Support e nell’ambulatorio Energency di Ponticelli. Il 23 ex Carcere borbonico; Il 27 Montemiletto dalle 10:00; il 2 Novembre a Montella. Grazie al contributo della realtà aumentata, farà conoscere come avviene il soccorso in mare: un progetto per rinnovare l’impegno di, a favore di chi non vede riconosciuti né tutelati i propri diritti, primo fra tutti il diritto alla vita.