Economia sommersa e illegale | in Italia è boom di lavoro nero droga e prostituzione

Nel 2022 il valore dell'Economia non osservata si è assestato a quota 201,6 miliardi di euro, segnando una crescita del +9,6% rispetto all'anno precedente (quando era di 184 miliardi). In termini assoluti la crescita è stata di 17,6 miliardi. Sotto la locuzione di "Economia non osservata" si indicano le somme sottratte al Fisco tramite il nero e gli introiti generati dalle attività criminali. L'incidenza dell'Economia non osservata sul Pil si è mantenuta per lo più stabile, portandosi al 10,1%, dal 10,0% del 2021. Il sommerso L'Economia sommersa si attesta a poco meno di 182 miliardi di euro nel 2022, in crescita di 16,3 miliardi rispetto all'anno precedente; la componente delle sottodichiarazioni è quella che ha l'incidenza maggiore, ed è pari a 170 miliardi, in crescita di 10,4 miliardi di euro (+11,5%) rispetto al 2021.

Economia non osservata a quota 201 miliardi nel 2022 - in crescita del +9 - 6% in un anno - I consumi di beni e servizi illegali sono cresciuti di 1,6 miliardi di euro, raggiungendo quota 22,8 miliardi (l’1,9% del valore complessivo della spesa per i beni finali). Questa la variazione percentuale nei vari settori nel periodo considerato: Agricoltura -1%; Costruzioni -0,8%; Produzione di beni alimentari e di consumo -0,6%; Altri servizi alla persona -0,5 Istruzione, sanità e ... (Quifinanza.it)

