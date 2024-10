Droni per la guerra in Ucraina, prime sanzioni Usa a ditte cinesi (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Tesoro Usa ha reso noto che gli Stati Uniti hanno varato le prime sanzioni in assoluto contro aziende cinesi per aver «direttamente sviluppato e prodotto sistemi di armi completi in collaborazione con aziende russe». Nel mirino di Washington c’è in particolare il drone da attacco a lungo raggio della serie Garpiya, «progettato e sviluppato» da «esperti cinesi e prodotto in fabbriche cinesi in collaborazione con aziende di difesa di Mosca», poi trasferito in Russia per essere utilizzato contro l’Ucraina. Dipartimento del Tesoro Usa (Getty Images).Le due aziende cinesi sanzionate dagli Stati Uniti per la collaborazione con la Russia Il portavoce del dipartimento di Stato americano Matthew Miller ha affermato: «Questa è stata la prima volta che abbiamo effettivamente visto un’azienda cinese produrre un’arma che poi è stata utilizzata sul campo di battaglia dalla Russia». Lettera43.it - Droni per la guerra in Ucraina, prime sanzioni Usa a ditte cinesi Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Tesoro Usa ha reso noto che gli Stati Uniti hanno varato lein assoluto contro aziendeper aver «direttamente sviluppato e prodotto sistemi di armi completi in collaborazione con aziende russe». Nel mirino di Washington c’è in particolare il drone da attacco a lungo raggio della serie Garpiya, «progettato e sviluppato» da «espertie prodotto in fabbrichein collaborazione con aziende di difesa di Mosca», poi trasferito in Russia per essere utilizzato contro l’. Dipartimento del Tesoro Usa (Getty Images).Le due aziendesanzionate dagli Stati Uniti per la collaborazione con la Russia Il portavoce del dipartimento di Stato americano Matthew Miller ha affermato: «Questa è stata la prima volta che abbiamo effettivamente visto un’azienda cinese produrre un’arma che poi è stata utilizzata sul campo di battaglia dalla Russia».

