Dramma sfiorato a Napoli: il comico Alessandro Bolide salvato dalla polizia (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un episodio che ha destato grande preoccupazione ha visto protagonista Alessandro Bolide, noto comico napoletano di Made in Sud. Nelle prime ore dell'alba di ieri, l'artista è stato trovato sul parapetto del balcone della sua abitazione a Poggioreale, nella zona nord di Napoli. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine Le volanti della polizia, giunte prontamente sul posto, sono riuscite a trarre in salvo il comico, evitando così una potenziale tragedia. Gli agenti hanno dimostrato grande professionalità e prontezza nell'affrontare una situazione estremamente delicata. La reazione di Bolide Dopo l'accaduto, Alessandro Bolide ha voluto ringraziare personalmente tutti coloro che gli hanno dimostrato affetto e sostegno. Attraverso i suoi canali social, ha condiviso un messaggio di gratitudine: "Ringrazio tutti per l'affetto, passerà anche questo momento.

