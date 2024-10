De Zerbi | Mi alzo ancora tutte le mattine felice di quello che faccio

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Roberto Detorna nella sua Brescia ed è protagonista di una lunga intervista all’interno della trasmissione “Dodicesimo in campo” su Seilatv. Il tecnico del Marsiglia ripercorre tutto l’amore per il Brescia, la sua città e anche la sua squadra: “Ho 4-5 valori dai quali non transigo. Vivo di passioni, cerco di essere ogni giorno un uomo che va avanti per la propria strada restando legato ache era da bambino”. “Forse sto diventando vecchio, ma il calcio di una volta era più bello – ammette -. Adesso è diventato un tutti contro tutti con questo uso selvaggio dei social dove la gente critica, giudica senza nemmeno conoscere le persone. E lo fa con cattiveria, con prevenzione. Anche l’evoluzione del calcio rappresentache è il cambiamento della società”.