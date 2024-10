De Palma (Fiom): «Avevamo ragione noi, la transizione è possibile con più ricerca e salari alzati» (Di venerdì 18 ottobre 2024) Michele De Palma, segretario generale della Fiom, oggi corteo e manifestazione unitaria Fim, Fiom, Uilm dell’intero settore auto, l’ultima fu nel febbraio 1994. Già per questo è una giornata storica. De Palma (Fiom): «Avevamo ragione noi, la transizione è possibile con più ricerca e salari alzati» il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - De Palma (Fiom): «Avevamo ragione noi, la transizione è possibile con più ricerca e salari alzati» Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Michele De, segretario generale della, oggi corteo e manifestazione unitaria Fim,, Uilm dell’intero settore auto, l’ultima fu nel febbraio 1994. Già per questo è una giornata storica. De): «noi, lacon più» il manifesto.

