Dall’Ucraina al Libano l’Ue è condannata all’irrilevanza di Ignazio Marino

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Pochi giorni ci separano dall’elezione del prossimo o della prossima presidente degli Stati Uniti d’America. Potrei votare per posta ma ho deciso che andrò di persona perché considero quest’appuntamento elettorale un evento storico per il nostro pianeta. Il giorno successivo al 5 novembre sapremo chi sarà il “Commander in Chief” dell’esercito più potente del mondo e comprenderemo cosa potrà accadere in Ucraina e in Medio Oriente. Non lo scrivo guardando agli Usa come la potenza che debba o possa affrontare le questioni belliche che maggiormente incidono sulla vita degli europei. Lo scrivo temendo che l’Europa si stia condannandonella geopolitica mondiale.