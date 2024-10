Tpi.it - Cos’è l’ozio creativo secondo Domenico De Masi

(Di venerdì 18 ottobre 2024) «Abbiamo il lavoro, abbiamo, ma abbiamo tutta una serie di fasi intermedie che prima non esistevano e che io chiamo ozio. Dove un po’ lavoriamo, un po’ studiamo e un po’ ci divertiamo. È quello che in qualche modo si simula quando facciamo un pranzo di lavoro. Una cosa è il pranzo. Una cosa è il lavoro. Un’altra cosa è il pranzo di lavoro. Che non è né lavoro né pranzo. È un po’ tutte e due le cose. Questa cosa non l’aveva studiata nessuno prima. Ti dico la verità. E non poteva avvenire prima perché, per farlo, serviva questo tipo di lavoro che è un lavoro intellettuale. L’operaio che stava alla catena di montaggio non poteva fare altro. Il lavoro prevalentemente basato sulla ripetitività (fare migliaia di copie dello stesso bicchiere) viene svolto perlopiù dalle macchine.