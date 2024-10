Romadailynews.it - Cina: registra +30% passaggi di frontiera nel terzo trimestre

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Pechino, 18 ott – (Xinhua) – Le agenzie di controllo delle frontiere in tutta lahannoto 160 milioni di ingressi e uscite neldi quest’anno, con un aumento del 30,1% su base annua, secondo quanto comunicato oggi dall’Amministrazione nazionale per l’immigrazione (NIA). Un totale di 8,186 milioni di viaggi in entrata sono stati effettuati da stranieri, con un incremento del 48,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Di questi, 4,885 milioni di viaggi sono stati effettuati con esenzione dal visto, con un aumento del 78,6% anno su anno. Durante i tre mesi, sono stati rilasciati oltre 807.000 visti cinesi per stranieri, con un aumento del 32,7% su base annua, secondo i dati dell’amministrazione.