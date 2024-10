Carlos Sainz racconta il calvario nell’uscita in bici con Pogacar: “La corsa più dura della mia vita” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nella conferenza stampa del GP degli Stati Uniti della Formula 1 2024 il pilota della Ferrari Carlos Sainz ha raccontato il brutale allenamento in bicicletta con il numero uno del ciclismo mondiale Tadej Pogacar. Fanpage.it - Carlos Sainz racconta il calvario nell’uscita in bici con Pogacar: “La corsa più dura della mia vita” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nella conferenza stampa del GP degli Stati UnitiFormula 1 2024 il pilotaFerrarihato il brutale allenamento incletta con il numero uno del ciclismo mondiale Tadej

Carlos Sainz chiarisce : “Austin sarà un test probante per la Ferrari” - Pertanto, a Maranello hanno lavorato per non replicare l’esperienza, nella consapevolezza che il fenomeno delle oscillazioni potrebbe avere degli effetti altamente negativi. La Ferrari capirà chi è per l’appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Test di verifica in vista di Austin. Dopo aver conquistato la pole-position, infatti, Leclerc ed Hamilton furono sanzionati in gara per l’eccessiva usura ... (Oasport.it)

Carlos Sainz ammette : “Vincere con la Williams mi emozionerebbe di più” - “Trionfare con la Williams sarebbe forse il picco più alto della mia carriera. Dopo una pausa autunnale piuttosto lunga, ci si prepara per tornare a competere. In casa Ferrari si spera che le novità sulla SF-24, programmate per il fine-settimana americano, diano i frutti sperati. Messico e Las Vegas saranno le gare più favorevoli“, ha concluso. (Oasport.it)

F1 - Carlos Sainz rammaricato : “Dovevamo fare più punti su piste favorevoli” - . Settima posizione e una gara che sa di occasione persa per la Ferrari e per Carlos Sainz. In qualifica abbiamo una finestra stretta per scaldare la gomma e ieri è andata male. Queste le parole di Sainz a Sky Sport F1: “Il passo gara non era mai la preoccupazione arrivando al weekend, era più preoccupante il giro secco. (Oasport.it)