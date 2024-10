Cambio dell’ora 2024, quando torna l’ora solare? (Di venerdì 18 ottobre 2024) quando torna l’ora solare? Vi siete abituati alle lunghe giornate di sole? Ahimè, a breve dovrete ‘scombussolare’ i vostri ritmi quotidiani. Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre 2024 si passerà dall’ora legale all’ora solare e occorrerà quindi spostare le lancette indietro di 60 minuti. LEGGI ANCHE:–Il castello fiabesco a due ore da Roma: ti sembrerà di vivere una favola Potremo godere di un’ora in più di sonno, ma avremo giornate con un’ora in meno di sole. l’ora solare segna il vero ingresso nell’inverno! Cambio dell’ora E BOLLETTE Lo spostamento delle lancette potrebbe essere l’ultimo vista la situazione del caro energia. L’estensione dell’ora legale tutto l’anno potrebbe diventare realtà. Perché si passa dall’ora Legale all’ora solare? l’ora solare è il risultato di una sincronizzazione degli orologi in diverse località geografiche all’interno di un fuso orario. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)? Vi siete abituati alle lunghe giornate di sole? Ahimè, a breve dovrete ‘scombus’ i vostri ritmi quotidiani. Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobresi passerà dallegale ale occorrerà quindi spostare le lancette indietro di 60 minuti. LEGGI ANCHE:–Il castello fiabesco a due ore da Roma: ti sembrerà di vivere una favola Potremo godere di un’ora in più di sonno, ma avremo giornate con un’ora in meno di sole.segna il vero ingresso nell’inverno!E BOLLETTE Lo spostamento delle lancette potrebbe essere l’ultimo vista la situazione del caro energia. L’estensionelegale tutto l’anno potrebbe diventare realtà. Perché si passa dalLegale alè il risultato di una sincronizzazione degli orologi in diverse località geografiche all’interno di un fuso orario.

