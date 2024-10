Call of Duty: Black Ops 6 – Modalità Zombie e nuova UI (Di venerdì 18 ottobre 2024) Call of Duty: Black Ops 6 si sta avvicinando sempre di più e porterà molte novità per il franchise. Tra queste, vi sarà una Modalità Zombie rinnovata e una nuova interfaccia che gli sviluppatori di Treyarch hanno sviluppato appositamente. Per preparare al meglio i giocatori è stato rilasciato un blog post dedicato alle novità di Black Ops 6. Di seguito, le principali novità: Mappe Zombi – Il nuovo capitolo si apre con due mappe Round-Based al lancio e una terza in arrivo entro fine anno. Ecco cosa ci sarà in questi nuovi territori infestati: Terminus Island – Un’ex struttura militare trasformata in un laboratorio segreto della CIA, dove il gruppo Project Janus ha condotto esperimenti biologici nei suoi oscuri corridoi. Nerdpool.it - Call of Duty: Black Ops 6 – Modalità Zombie e nuova UI Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)ofOps 6 si sta avvicinando sempre di più e porterà molte novità per il franchise. Tra queste, vi sarà unarinnovata e unainterfaccia che gli sviluppatori di Treyarch hanno sviluppato appositamente. Per preparare al meglio i giocatori è stato rilasciato un blog post dedicato alle novità diOps 6. Di seguito, le principali novità: Mappe Zombi – Il nuovo capitolo si apre con due mappe Round-Based al lancio e una terza in arrivo entro fine anno. Ecco cosa ci sarà in questi nuovi territori infestati: Terminus Island – Un’ex struttura militare trasformata in un laboratorio segreto della CIA, dove il gruppo Project Janus ha condotto esperimenti biologici nei suoi oscuri corridoi.

