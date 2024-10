Buon compleanno Luigi Bisignani, Zac Efron… (Di venerdì 18 ottobre 2024) Buon compleanno Luigi Bisignani, Zac Efron, Giacomo Marramao, Carlo Massarini, Jean-Claude van Damme, Luca Frusone, Angelika Rainer, Sara Bocchetti, Valeria Palmieri, Karen Ciaurro Oggi 18 ottobre compiono gli anni: Gastone Marotti, medico; PierLuigi Cervellati, architetto, urbanista; Gianfranco Ravasi, cardinale, arcivescovo; Giacomo Battiato, regista, sceneggiatore, scrittore; Ubaldo Spanio, ex calciatore; Sarah Zappulla Muscarà, filologa, critica letteraria, scrittrice; Maria Gloria Bracci Marinai, politica; Antonio Maggioni, ex calciatore; Giacomo Marramao, filosofo; Giovanni di Pietro, politico; Leonardo Bonanno, vescovo; Giulio Iellini, ex cestista; Alfredo Santagata, attore, regista; Jordan (Franco Mammarella), cantante; Enrico Pirondini, giornalista; Natale Ciravolo, attore, doppiatore; Paolo Migone, psichiatra, psicanalista; Carlo Massarini, giornalista tv; Primo di Nicola, ... Romadailynews.it - Buon compleanno Luigi Bisignani, Zac Efron… Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), Zac Efron, Giacomo Marramao, Carlo Massarini, Jean-Claude van Damme, Luca Frusone, Angelika Rainer, Sara Bocchetti, Valeria Palmieri, Karen Ciaurro Oggi 18 ottobre compiono gli anni: Gastone Marotti, medico; PierCervellati, architetto, urbanista; Gianfranco Ravasi, cardinale, arcivescovo; Giacomo Battiato, regista, sceneggiatore, scrittore; Ubaldo Spanio, ex calciatore; Sarah Zappulla Muscarà, filologa, critica letteraria, scrittrice; Maria Gloria Bracci Marinai, politica; Antonio Maggioni, ex calciatore; Giacomo Marramao, filosofo; Giovanni di Pietro, politico; Leonardo Bonanno, vescovo; Giulio Iellini, ex cestista; Alfredo Santagata, attore, regista; Jordan (Franco Mammarella), cantante; Enrico Pirondini, giornalista; Natale Ciravolo, attore, doppiatore; Paolo Migone, psichiatra, psicanalista; Carlo Massarini, giornalista tv; Primo di Nicola, ...

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Buon Compleanno Ninetto Davoli - Gabriele Lavia - Fabio de Luigi… - Compleanno anche di: Antonio Fazio, ex governatore di Bankitalia; Jo Fedeli (Fedele Ladisa), cantante; Gabriel Aldo Bertozzi, artista, scrittore; Masolino d’Amico, critico teatro, traduttore, giornalista; Rosalba de Carlo, cuoca; Roberto Soffritti, politico; Gabriele Lavia, attore, regista, sceneggiatore; Angelo Tondini, fotografo, scrittore, giornalista; Paolo Fogu, politico; Carmelo Pittera, ... (Romadailynews.it)

Buon compleanno Pierluigi Bersani - Loretta Goggi… - Inoltre, compiono gli anni: Adriana Lodi Faustini Fustini, politica; Oscar Massei, ex calciatore, allenatore; Gianfranco Baraldi, ex atleta; Giorgio Bartolini, ex calciatore, dirigente; Antonio Bailetti, ex ciclista; Anna Canzi, attrice; Stefano Stefani, politico; Mirella Tarabocchia, ex cestista; Luigi Diberti, attore, doppiatore; Antonio Paolucci, storico dell’arte; Lorenzo Baldisseri, ... (Romadailynews.it)

Buon compleanno Pierluigi Allotti - Fedele Confalonieri - Danilo Cataldi… - . Infine, compiono gli anni: Giampiero Borgia, attore, regista; Anthony Muroni, giornalista, scrittore; Benedetta Parodi, conduttrice tv, scrittrice, giornalista; Michele Andrisani, ex calciatore, allenatore; Michele Dotti, attore, scrittore; Kj Noone (Gianluca Conte), beatmaker; Andrea Salvadori, musicista, compositore; Marco Spanu, allenatore pallacanestro; Giorgio Rocca, ex scialpinista; ... (Romadailynews.it)