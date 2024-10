Brescia-Sassuolo: formazioni, dove vederla in tv e streaming (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo le due settimane di sosta per le nazionali riparte la Serie B con la nona giornata e tra le sfide più interessanti c`è quella tra Brescia Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo le due settimane di sosta per le nazionali riparte la Serie B con la nona giornata e tra le sfide più interessanti c`è quella tra

Brescia-Sassuolo : le probabili formazioni - LE PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA(4-3-1-2): Lezzerini, Dickmann, Adorni, Cistana, Jallow, Bisoli, Verreth, Besaggio, Olzer, Juric, Borrelli. Profumo di A nel confronto tra le due squadre che occupano le prime posizioni e che ambiscono al ritorno nella massima categoria. Gli emiliani sembrano aver trovato la quadratura dopo le incertezze iniziali. (Sport.periodicodaily.com)

Serie B - subito un match della verità : Brescia-Sassuolo. Gli altri scontri diretti da adesso alla pausa di novembre - Tutti i dettagli in merito Il Pisa in testa a quota 19; lo Spezia dietro di 3 lunghezze; quindi il Sassuolo capofila degli inseguitori, o se volete il primo delle posizioni che accedono ai playoff, con 15 punti. Tutto sulla sfida in programma tra Brescia e Sassuolo, fondamentale per la lotta promozione in Serie B. (Calcionews24.com)

Tra Sassuolo e Brescia equilibrio perfetto - Se il Sassuolo, unica squadra ancora imbattuta in trasferta insieme allo Spezia, lontano dal Mapei Stadium è sempre andato a segno (capitalizzando, più che i 5 gol segnati, i soli 2 subiti), il Brescia ha costruito gran parte delle sue fortune, fin qua, proprio in casa. In primis perché per trovare una sconfitta dei neroverdi contro le ‘rondinelle’ occorre andare indietro di quasi 15 anni ... (Ilrestodelcarlino.it)