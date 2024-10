Branco di cinghiali devasta 25 ettari di campi coltivati a Manoppello [VIDEO] (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un campo di sorgo a Manoppello sarebbe stato devastato in poche ore dopo il passaggio di decine e decine di branchi di cinghiali con l'80 per cento del raccolto andato perso.In Val Pescara, come denuncia l'Abruzzo in Agris, gli agricoltori vivono una vera e propria emergenza cinghiali.«Se Ilpescara.it - Branco di cinghiali devasta 25 ettari di campi coltivati a Manoppello [VIDEO] Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un campo di sorgo asarebbe statoto in poche ore dopo il passaggio di decine e decine di branchi dicon l'80 per cento del raccolto andato perso.In Val Pescara, come denuncia l'Abruzzo in Agris, gli agricoltori vivono una vera e propria emergenza.«Se

Emergenza cinghiali in Abruzzo : devastati 25 ettari di sorgo a Manoppello - L’emergenza legata ai cinghiali non si limita al solo sorgo ma si estende a diverse coltivazioni, minacciando in modo sostanziale l’agricoltura abruzzese. Facebook WhatsApp Twitter In Abruzzo, la crisi agricola legata all’aumento della popolazione di cinghiali sta raggiungendo livelli critici, con gravi conseguenze per gli agricoltori locali. (Gaeta.it)