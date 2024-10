Metropolitanmagazine.it - Boohoo affronta grandi cambiamenti, il CEO si dimette: aria di cessioni?

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo le imminenti dimissioni di John Lyttle,sta valutando un riassetto economico della società. ma che “continuerà a lavorare con il management e il consiglio nel corso dei prossimi mesi, fino a quando non verrà trovato un successore, al fine di garantire una transizione graduale”. Quello che sappiamo fino a ora è che il co-fondatore e presidente esecutivo Mahmud Kamani ha fatto una dichiarazione. “Vorrei ringraziare personalmente John per il suo contributo al gruppo. John ha creato un management talentuoso e stimolante, che ci manterrà nella posizione migliore per una crescita Sostenibile”. Cosa è successo a? Il CEO John Lyttle verso le dimissioni La società ha subito provveduto a comunicare dettagli sul suo finanziamento tramite prestito. Ha inoltre fornito un aggiornamento sulle sue attività commerciali, e ha annunciato l’imminente partenza del suo CEO.