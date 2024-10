Ilrestodelcarlino.it - Assistenza agli anziani . Cra Gorrieri, altre proteste: "La struttura è inadeguata"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Dignità per glie un luogo in cui sentirsi a casa, eliminando barriere architettoniche e consentendo loro di conservare i propri ricordi. E’ quanto chiedono a gran voce alcuni familiari e operatori della nuova Cradi via Padovani dopo il trasloco degli ospiti dalla Cra Ramazzini. A luglio venivano denunciati disagili, come l’allagamento del piano terra che, anche a detta delle ex responsabili, che nel frattempo hanno presentato le dimissioni non sono stati risolti. "Quello che noi ora stiamo dando ai nostri vecchi, è quello che vorremmo ricevere se fossimo al loro posto? - commenta una ex dipendente – Essere costretta a farmi accompagnare perché non posso prendere l’ascensore da sola e non sono più in grado di fare le scale, perchè costruire Cra su più piani costa meno.