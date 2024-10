Ascolti tv, debutto vincente per ‘Don Matteo 14’ (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – debutto vincente per il ritorno di Don Matteo sul piccolo schermo, con Raoul Bova. Il primo appuntamento della quattordicesima edizione, in onda ieri sera su Rai1, ha vinto infatti il prime time con 4.930.000 telespettatori e uno share del 27,8%. Segue Canale 5 con 'Endless Love' che ha realizzato 2.540.000 telespettatori e uno Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) –per il ritorno di Donsul piccolo schermo, con Raoul Bova. Il primo appuntamento della quattordicesima edizione, in onda ieri sera su Rai1, ha vinto infatti il prime time con 4.930.000 telespettatori e uno share del 27,8%. Segue Canale 5 con 'Endless Love' che ha realizzato 2.540.000 telespettatori e uno

