Anche da A2A aiuti e agevolazioni ai bergamaschi colpiti dall’alluvione (Di venerdì 18 ottobre 2024) Bergamo. La società A2A fa sapere che “in risposta agli ingenti danni causati dai fenomeni alluvionali del settembre scorso, si schiera concretamente al fianco della comunità di Bergamo con una doppia iniziativa, in linea con il suo essere una Life Company che si prende cura dell’ambiente e delle persone”. L’azienda, raccogliendo l’appello delle istituzioni locali, ha deciso di donare 10 mila euro al Fondo di Solidarietà per l’alluvione, istituito dal Comune di Bergamo presso la Fondazione della Comunità Bergamasca, per sostenere il territorio e le famiglie colpite. Inoltre, il Gruppo, tramite A2A Energia, lancia un’agevolazione destinata ai propri clienti domestici con fornitura attiva di luce o gas attiva e residenti a Bergamo che abbiano subito danni agli impianti di riscaldamento domestico. Bergamonews.it - Anche da A2A aiuti e agevolazioni ai bergamaschi colpiti dall’alluvione Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Bergamo. La società A2A fa sapere che “in risposta agli ingenti danni causati dai fenomeni alluvionali del settembre scorso, si schiera concretamente al fianco della comunità di Bergamo con una doppia iniziativa, in linea con il suo essere una Life Company che si prende cura dell’ambiente e delle persone”. L’azienda, raccogliendo l’appello delle istituzioni locali, ha deciso di donare 10 mila euro al Fondo di Solidarietà per l’alluvione, istituito dal Comune di Bergamo presso la Fondazione della Comunità Bergamasca, per sostenere il territorio e le famiglie colpite. Inoltre, il Gruppo, tramite A2A Energia, lancia un’agevolazione destinata ai propri clienti domestici con fornitura attiva di luce o gas attiva e residenti a Bergamo che abbiano subito danni agli impianti di riscaldamento domestico.

