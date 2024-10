Allarme maltempo in Veneto: a Vicenza fiumi in piena, a Venezia si alza il Mose (Di venerdì 18 ottobre 2024) Venezia, 18 ottobre 2024 – E’ di nuovo allerta maltempo sul Veneto: le piogge stanno interessando tutta la regione da ore, e ci sono criticità per quanto riguarda il rischio idreogeologico e idraulico. Diverse zone della Regione sono interessate dall’Allarme arancione (Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone) e giallo (Adige-Garda e monti Lessini, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento). Venezia Le paratie del Mose sono alzate, così da scongiurare il rischio dell’acqua alta. Il picco previsto è di ben 120 centimetri in mare e di 90 centimetri in laguna. Vicenza Il fiume Bacchiglione è molto vicino al livello d’allerta di 4,50 metri. Sotto osservazione anche il Retrone, i cui livelli sono cresciuti durante la notte. Ilrestodelcarlino.it - Allarme maltempo in Veneto: a Vicenza fiumi in piena, a Venezia si alza il Mose Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), 18 ottobre 2024 – E’ di nuovo allertasul: le piogge stanno interessando tutta la regione da ore, e ci sono criticità per quanto riguarda il rischio idreogeologico e idraulico. Diverse zone della Regione sono interessate dall’arancione (Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone) e giallo (Adige-Garda e monti Lessini, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento).Le paratie delsonote, così da scongiurare il rischio dell’acqua alta. Il picco previsto è di ben 120 centimetri in mare e di 90 centimetri in laguna.Il fiume Bacchiglione è molto vicino al livello d’allerta di 4,50 metri. Sotto osservazione anche il Retrone, i cui livelli sono cresciuti durante la notte.

