Al Maschio Angioino, le mostre Tonel. La historia en paños rojos e Videoarte cubana tra evasione e introspezione (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il 31 ottobre presso le Antisale dei Baroni al Maschio Angioino di Napoli, inaugurano le mostre Tonel. La historia en paños rojos e Videoarte cubana tra evasione e introspezione, che rientrano nell’ambito del progetto CUBA PERFORMATIVA, ideato e curato da Giacomo Zaza, prodotto da Andrea Aragosa Napolitoday.it - Al Maschio Angioino, le mostre Tonel. La historia en paños rojos e Videoarte cubana tra evasione e introspezione Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il 31 ottobre presso le Antisale dei Baroni aldi Napoli, inaugurano le. Laentra, che rientrano nell’ambito del progetto CUBA PERFORMATIVA, ideato e curato da Giacomo Zaza, prodotto da Andrea Aragosa

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Domani chiusi a Napoli parchi - pontile Bagnoli e Maschio Angioino - . it. Tempo di lettura: < 1 minutoA seguito dell’avviso di allerta meteo di livello arancione (moderato) emanato dalla Protezione Civile Regionale per fenomeni meteorologici avversi, previsti dalla prossima mezzanotte fino alla mezzanotte di sabato 19 ottobre, saranno chiusi, per tutta la durata dell’allerta, i parchi cittadini, il pontile nord di Bagnoli, i grandi impianti sportivi ... (Anteprima24.it)

Operatori sociali di Gesco occupano il Maschio Angioino - 30 circa 150 operatori socio sanitari hanno occupato il Maschio Angioino per protestare contro il licenziamento voluto dalla Asl Napoli 1 Centro che ha deciso di rescindere con un anno e mezzo di anticipo il contratto di affidamento a. . . “Giù le mani dagli operatori sociali”: questa mattina alle 10. (Napolitoday.it)

“Napule nun t’ ‘o scurdà!” il libro di Pietro Gargano presentato al Maschio Angioino - La canzone sarà riproposta in questa occasione. Le parole del titolo sono quelle della canzone scritta da Salvatore Palomba per Sergio Bruni. Il sottotitolo è: “Lenuccia, Raffaela e le altre donne combattenti. . Il libro 190 pagine, 15 € è reperibile sia online che in due librerie napoletane: Perditempo e Langella. (Puntomagazine.it)