35enne morto dopo vaccino Astrazeneca: via libera al risarcimento (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il ministero della Salute ha riconosciuto il "nesso di causalità" tra la somministrazione del farmaco e il decesso dell'uomo Ilgiornale.it - 35enne morto dopo vaccino Astrazeneca: via libera al risarcimento Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il ministero della Salute ha riconosciuto il "nesso di causalità" tra la somministrazione del farmaco e il decesso dell'uomo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Agrigento - 35enne morto per miocardite da vaccino Covid AstraZeneca 10 giorni dopo prima dose - Stato risarcirà la famiglia - È stato riconosciuto il nesso di casualità tra la somministrazione del vaccino Covid e la sua morte, e quindi la famiglia composta da moglie e figlio, riceverà l'indennizzo dallo Stato Lo Stato indennizzerà la famiglia di un 35enne di Agrigento morto in seguito ad una miocardite dopo il vacci . (Ilgiornaleditalia.it)

Ciclista 35enne morto : il pirata della strada rischia l'accusa di omicidio stradale - Rischia un'imputazione per omicidio stradale il conducente di 50 anni che non si è fermato a soccorrere Sufiyan Umar, il fattorino di 35 anni pakistano investito alle 4 di sabato 31 agosto e poi morto nel pomeriggio di lunedì 2 settembre nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma. (Parmatoday.it)

Incidenti : 68enne morto nel tarantino - 35enne morto in Salento Oggi - L’uomo è morto sul colpo. L’impatto con un’altra vettura è stato fatale per un 68enne di Statte. . Contromano sulla Palagiano-Massafra, tratto di strada statale. Accaduto stamattina. Nel pomeriggio, nella zona di Lido Conchiglie, altro incidente mortale: un 35enne a bordo di una Vespa ne ha perso il controllo per cause da dettagliare. (Noinotizie.it)