Vinted o Wallapop, qual è meglio per vendere? Ecco chi vince (Di giovedì 17 ottobre 2024) meglio Vinted o Wallapop per vendere? Confrontiamo commissioni, opinioni, assistenza clienti e altri aspetti. L'articolo Vinted o Wallapop, qual è meglio per vendere? Ecco chi vince proviene da LE VOCI DI DENTRO. Lucascialo.it - Vinted o Wallapop, qual è meglio per vendere? Ecco chi vince Leggi tutta la notizia su Lucascialo.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)per? Confrontiamo commissioni, opinioni, assistenza clienti e altri aspetti. L'articoloperchiproviene da LE VOCI DI DENTRO.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Multe per chi vende abiti di seconda mano : è allarme tra i clienti abituali di Vinted - eBay e Wallapop - L’Agenzia delle Entrate infatti ha iniziato a inviare sanzioni a chi non rispetta le normative fiscali. 000 euro l’anno, è tenuto ad aprire una partita IVA recandosi presso la Camera di Commercio della sua provincia per poter pagare poi i relativi contributi e le imposte sui ricavi. Un vero e proprio boom quello registrato negli anni, tanto da arrivare a chiudere il 2023 con un volume d’affari di ... (Cityrumors.it)

Multe per chi vende su Vinted - eBay e Wallapop - cosa sta succedendo? - La nuova direttiva europea DAC7 impone alle piattaforme di vendita online di comunicare i dati di vendita degli utenti, introducendo nuove regole. Il contrasto all’evasione fiscale: una nuova era per i marketplace online La direttiva DAC7 fa parte di un più ampio sforzo dell’Unione Europea per contrastare l’evasione fiscale nel contesto della crescente economia digitale. (Quifinanza.it)

Vendi oggetti usati su Wallapop - Vinted o Ebay? Occhio al Fisco - potresti dover pagare le tasse - Esistono delle soglie da tenere presenti per comprendere se sia necessario aprire una partita Iva e dichiarare i propri guadagni. (Ilgiornale.it)